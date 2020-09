Aperture straordinarie e nuovi orari delle sedi Anagrafiche in vista del Referendum

Orario prolungato e aperture straordinarie delle sedi anagrafiche in vista del referendum costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 prossimi. Come fa sapere Palazzo Marino, per i cittadini che non hanno ancora ritirato la tessera elettorale, l’hanno smarrita o hanno esaurito gli spazi per la certificazione, il Salone di via Larga 12 e l’ufficio elettorale di via Messina 52 saranno aperti da domani, lunedì 14, a venerdì 18 dalle 8.30 alle 19, sabato 19 dalle 8.30 alle 20, domenica 20 dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15. Per il rilascio delle carte di identità e delle tessere elettorali sabato 19 e domenica 20, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, saranno aperte anche le sedi decentrate di: via Padova 118 (Municipio 2), via Oglio 18 (Municipio 4), viale Tibaldi 41 (Municipio 5), via leLegioni Romane 54 (Municipio 6), piazza Stovani 3 Domani parte il reclutamento volontario degli scrutatori nell’ufficio elettorale di via Messina (Municipio 7), piazzale Accursio 5 (Municipio 8), via Quarenghi, 21 (Municipio 8), largo De Benedetti 1 (Municipio 9) e via Passerini 5 (Municipio 9). Sul sito https:/ /elezioni.comune.milano.it sono disponibili tutte le informazioni come i documenti necessai o i servizi ai disabili, più la sezione “Dove voto” che permette di individuare il seggio in cui votare inserendo nome, cognome, numero della tessera elettorale o indirizzo. E da domani parte anche il reclutamento volontario degli scrutatori: chi è interessato potrà presentarsi all’ufficio di via Messina 52-54 tutti i giorni, dalle 9 alle 15.30, senza appuntamento e munito del documento d’identità. Tra l’altro, la corte d’Appello di Milano avrebbe già informato il Comune di diverse rinunce, e giovedì comunicherà il numero che manca; si parla di circa 1.248 presidenti di seggio e 3.771 scrutatori, per una base elettorale di un milione di persone.

