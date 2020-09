Esplosione in piazzale Libia: 6 feriti di cui uno grave

L’esplosione è avvenuta in un edificio di piazzale Libia e ha coinvolto tre piani. Chi abita in zona Romolo ha percepito «un’esplosione fortissima». La persona ferita in maniera più grave è quella che si trovava nell’appartamento al piano terra dove si è verificato lo scoppio. All’interno del palazzo si sono verificati una serie di crolli di muri interni e non strutturali. Sono in corso da parte dei vigili del fuoco le ricerche di alcune persone che probabilmente si sono allontanate dalla zona al momento dello scoppio. I pompieri stanno anche controllando che non ci siano altre persone coinvolte.

Il ferito più grave è un uomo di 30 anni, S.A., che si trovava nell’appartamento in cui si è verificata l’esplosione e che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Lo comunica Areu, spiegando che sarebbero una cinquantina gli abitanti del condominio e che dall’esplosione al piano terra si sarebbe poi sviluppato un incendio che avrebbe coinvolto il primo piano. Sul posto sono intervenuti una squadra USAR, 9 ambulanze, 2 automediche, 1 autoinfermieristica, oltre a Polizia, vigili del fuoco e vigili urbani.

L’esplosione ha coinvolto il piano terra e i primi tre piani della palazzina al civico 20. Al piano terra si nota l’ingresso squarciato dallo scoppio, con all’interno le macerie, e le finestre danneggiate fino al terzo piano.​ Sono presenti una decina di mezzi dei vigili del fuoco che, insieme alle forze dell’ordine, stanno cercando di ricostruire l’accaduto parlando con gli abitanti dello stabile.