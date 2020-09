Presidente Piscina (Mun. 2) “Festa Municipio, 12 settembre, con i comici di Zelig e Colorado”.

“Finalmente si ritorna a vivere i nostri quartieri in sicurezza”

“Finalmente, dopo il lockdown e la dovuta cautela, si torna a vivere i nostri quartieri! <esordisce il Presidente del Municipio 2 Samuele Piscina>Rispettando tutte le normative e adottando le attenzioni necessarie, sono felice di annunciare che il prossimo sabato 12 settembre, presso l’Anfiteatro Martesana sito in fondo a via Agordat, all’interno del parco Martiri delle libertà iracheni vittime del terrorismo, si svolgerà la Festa del Municipio 2. Il parco sarà ravvivato da attività culturali, ludiche e socio-ricreative grazie alle Associazioni operanti nel nostro territorio e ai tanti spettacoli per grandi e piccini”.

“Il momento più atteso sarà sicuramente quello serale con gli artisti di Zelig e di Colorado che si esibiranno sul palco del Municipio 2. I comici Fabrizio Fontana (conosciuto anche come Capitan Ventosa di Striscia la Notizia), Alessandra Ierse e i Pis & Love ci faranno divertire cercando di farci dimenticare i momenti difficili passati”.

“La giornata sarà inoltre ricca di appuntamenti per i più piccoli: sono previsti gonfiabili gratuiti, un trenino per le vie del quartiere e uno spettacolo pomeridiano di comicità, giocoleria e clownerie con Eddy Mirabella, anche lui comico di Colorado, e ancora una volta i Pis & Love. Saranno presenti i gazebo del Municipio 2, il servizio di Booksharing, e diverse associazioni del territorio”.

“Invitiamo la cittadinanza a partecipare a un bel momento di convivialità<conclude Piscina>. Dopo il triste periodo del Coronavirus, abbiamo avvertito la necessità di ricominciare a socializzare nelle vie e nelle piazze dei nostri quartieri regalando momenti di serenità ai nostri cittadini, ma senza dimenticare il senso di responsabilità e le dovute attenzioni, purtroppo ancora necessarie”.