All’Idroscalo fino a domenica tornano i Campionati Italiani Canoa

Tornano all’Idroscalo di Milano i Campionati Italiani 2020 di canoa velocità e paracanoa. Fino a domenica 13 scenderanno in acqua oltre 800 atleti che andranno a caccia del “tricolore” nelle categorie senior, under 23, junior e ragazzi. Circa 2.200 gli equipaggi impegnati, in rappresentanza di 94 società, che si daranno battaglia sulle distanze dei 200, 500 e 1000 metri. Domenica invece spazio alla lunga distanza dei 5000 metri con il Campionato italiano di fondo. Non mancheranno i big della canoa azzurra chiamati a confrontarsi per la prima volta in stagione sulle acque del bacino milanese. Sarà anche un test per gli atleti della nazionale che dal 24 al 27 settembre affronteranno l’unica gara internazionale della stagione, la Coppa del mondo di Szeged, in Ungheria. Una difficile sfida che l’Idroscalo Club di Milano e la Federazione Italiana Canoa Kayak hanno accettato e portato a termine modulano l’organizzazione sulle normative e i protocolli anti contagio. “Si respira una grande voglia di gareggiare da parte di tutti ed era nostro compito permettere ai nostri atleti di partecipare all’evento più importante della stagione per la canoa velocità”, ha detto il presidente FICK Luciano Buonfiglio. “Lavoreremo insieme – conferma il presidente dell’Istituzione Idroscalo Marco Francioso – per potere accogliere sempre più atleti in questo stupendo luogo dove lo sport amatoriale e agonistico hanno trovato un equilibrio perfetto. Anche e soprattutto in questo momento così particolare. In sicurezza ma con ancora più entusiasmo”. Per consentire agli appassionati di seguire l’evento a distanza, le finali dal giovedì al sabato saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Canoa e Kayak.

