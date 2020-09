Taxiblu: divisori e telecamere a bordo aumentano sicurezza

“L’ attuale situazione sanitaria legata alla pandemia ha imposto tra le altre cose anche sanificazioni costanti dell’ abitacolo dei Taxi e l’ adozione dei divisori in plexiglas tra operatori e passeggeri. Uno strumento quest’ultimo che unitamente all’ adozione di telecamere a bordo e alla sempre maggiore diffusione ed utilizzo da parte dei clienti dei pagamenti elettronici, aiuta anche contro il rischio di aggressioni e aumenta la sicurezza in generale”.

Lo spiega Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano, in merito all’attività dei taxi. “Anche se negli ultimi mesi, ma il problema è annoso, si sono verificati infatti ancora spiacevoli episodi con tentativi di rapina ed aggressioni ai danni di diversi operatori Taxi. Le telecamere a bordo in tal senso possono inoltre avere una duplice funzione – prosegue -. Quella di scoraggiare ed aiutare ad identificare eventuali malintenzionati e da un altro anche essere utilizzate per riprendere la strada durante le corse. Cosa che si rivela molto utile in caso di contestazioni in generale o dopo un incidente. Anche se -conclude Boccalini- ci piacerebbe che la sicurezza diventasse un tema focale sul quale vorremmo si dedicassero di più le autorità preposte e non solo tema di interesse di chi si espone quotidianamente ai rischi della strada”. (mianews)