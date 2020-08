Coronavirus: 31 i nuovi casi a Milano, 110 in Lombardia. 1 nuovo decesso

I nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati ieri nella provincia di Milano sono stati 53, di cui 31 a Milano città

I nuovi casi in Lombardia sono stati 110 di cui 8 ‘debolmente positivi’ e 3 a seguito di test sierologico, a fronte di 7.722 tamponi effettuati. Si è registrato un nuovo decesso. I nuovi guariti/dimessi da domenica sono stati 27, le persone in terapia intensiva sono 15, una in più rispetto a domenica. Sono 153 (+5) i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.491.278 tamponi.

La Regione sottolinea che “l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale”.