Claude Monet THE IMMERSIVE EXPERIENCE Fino al 13 Dicembre TEATRO ARCIMBOLDI

“Claude Monet – The Immersive Experience” interagisce con l’osservatore e lo invita ad entrare dentro ai capolavori che hanno ispirato uno dei pittori più amati.

La mostra multimediale è un omaggio al fondatore, oltre che prolifico esponente del movimento impressionista: Monet è stato il pittore che ha contribuito a cambiare la storia dell’arte attraverso un nuovo approccio verso l’esterno, rendendo eterno quel momento irripetibile di vita che passa veloce, l’attimo che viene fissato per sempre nella sua bellezza. Sono molte le installazioni definite mostre multimediali; il pubblico dell’Arcimboldi vede il livello visual massimo che la tecnologia può offrire in questo campo, per la prima volta in un teatro!

L’area espositiva è stata rivoluzionata con il montaggio di grandi schermi e, grazie a proiettori video di altissima definizione, le immagine sono talmente nitide da sembrare reali: le raffigurazioni dei quadri più conosciuti di Monet prendono vita coinvolgendo il pubblico. Nel percorso video, della durata di circa un’ora, è possibile gustare l’arte da diversi punti di vista: in piedi, seduti o addirittura sdraiati a terra, diventando parte integrante del quadro.

L’osservatore diventa protagonista dell’opera, ampliando i propri sensi verso onde di colori e suoni. Un viaggio nel mondo di Monet che diventa ancor più concreto nella ricostruzione dello studio dell’artista e nel giardino di Giverny con il ponte sopra le celeberrime ninfee, dove si potrà scattare una foto e divenire parte della tela. L’area didattica e interattiva permette a grandi e piccini di cimentarsi con lo stile e i colori di Monet. I disegni possono essere portati a casa o lasciati in loco.

Infoline: + (39) 02/64.11.42.212 Giorni e orari di apertura: da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 19.00

sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 20.00 Nel rispetto delle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso agli spazi espositivi è contingentato con ingressi a ogni ora.c

Prezzi biglietti:

Intero: 15 euro + prev.*

Ridotto generico (valido per over 65, under 12, cral convenzionati, media partner, disabili): 13 euro + prev.

Open (per visitare la mostra in giorno e orario a piacere): 16 euro+ prev.

I bambini di età inferiore ai 3 anni non pagano il biglietto. I biglietti sono acquistabili in prevendita presso il circuito TicketOne

*Il costo di prevendita è di base di 1.50 euro, ma cambia secondo la modalità di acquisto scelta (ritiro presso il luogo dell’evento o spedizione a casa con corriere).

Durante i giorni e gli orari di apertura della mostra sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamente al botteghino presso il Teatro Degli Arcimboldi.

L’organizzatore invita caldamente il pubblico ad acquistare anticipatamente tramite il circuito di prevendita Ticketone al fine di evitare assembramenti in biglietteria