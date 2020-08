Milano, ruba scarpe, portafogli e liquori in Stazione Centrale: arrestato

Aveva rubato due portafogli, un paio di scarpe e da ultimo tre bottiglie di liquore in tre diversi negozi in Stazione Centrale a Milano. Nel pomeriggio di venerdì gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino marocchino di 32 anni, dopo il furto delle tre bottiglie di liquore. I poliziotti hanno notato l’uomo che, dopo aver girovagato tra i viaggiatori, è entrato in un esercizio commerciale. Approfittando del fatto che il personale fosse impegnato con numerosi clienti, l’uomo ha prelevato tre bottiglie di liquore dal bancone ed è uscito dal locale dove gli agenti lo hanno bloccato. Subito controllato, i poliziotti lo hanno trovato in possesso di due portafogli rubati, sempre giovedì, da un negozio della stazione di Milano Centrale. Inoltre, l’uomo è stato riconosciuto come l’autore del furto di un paio di calzature, avvenuto il giorno precedente, sempre all’interno di un negozio in Centrale.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845