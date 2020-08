Mobilità Taxiblu: Milano non può essere solo piste ciclabili

“Far passare la convinzione che Milano sia solo piste ciclabili e il fiore all’ occhiello della mobilità green direi che è quantomeno travisare il reale potenziale di questa città e un insulto per chi ci lavora. Non perché queste siano cose negative, anzi, – afferma Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano – ma sembra quasi che ci si stia dimenticando troppo in fretta chi questa città l’ha fatta grande e la fa ancora tutt’oggi, pur tra mille difficoltà. Parlo delle botteghe storiche, degli artigiani e delle imprese che Milano l’hanno vista crescere ed evolvere (forse in peggio) nella città che è oggi. Una Milano dove ci si dimentica di creare parcheggi, si dimezzano le carreggiate per far largo ai monopattini, alle bici o ad un qualunque mezzo che non sia un’ auto o una moto. Una città dove se hai la sfortuna di avere un cantiere davanti al negozio, rischi di perdere clientela per anni e pazienza se poi i tuoi clienti non possono parcheggiare o se per fare 2 km in Taxi ci metti un quarto d’ ora. Milano riparta e si ricordi dei suoi lavoratori e dei suoi cittadini e non dalle ideologie che portano tanti bei titoli sui giornali ma che stanno nei fatti impantanando la viabilità”. (Mianews)

