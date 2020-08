Tunisini sgomberati in via degli Etruschi, Bolognini: “Lotta senza quartiere all’abusivismo”

“Ringrazio le Forze dell’Ordine e gli ispettori di Aler per il loro lavoro costante e indefesso nel contrastare la piaga dell’abusivismo. Quello di questa mattina, in cui due tunisini sono stati sgomberati da un solaio in via degli Etruschi 6 e portati in Questura, è solo l’ultimo di una serie di interventi effettuati nelle ultime settimane. Già da qualche giorno i residenti avevano segnalato ad Aler delle presenze sospette, i due infatti dormivano nel sottotetto in mezzo a degrado e sporcizia, e questa mattina sono stati allontanati”. Questo il commento dell’Assessore Regionale alle politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini sull’operazione di Polizia e Aler Milano che ha portato allo sgombero di due tunisini occupanti abusivamente un sottotetto in via degli Etruschi 6, nel quartiere Molise-Calvairate di Milano. “L’ho già detto tante volte, ma giova ribadirlo – sottolinea l’Assessore regionale –: il pugno duro per gli abusivi e i delinquenti che occupano illegalmente appartamenti o altri spazi di case popolari non è solo uno slogan, ma continuerà ad essere il nostro modo di agire, peraltro l’unico che conosco per contrastare questo fenomeno. A breve – conclude Bolognini – verrà siglata l’intesa per un nuovo piano di sgomberi programmati con la Prefettura e, grazie alla costante collaborazione tra le Forze dell’Ordine e gli ispettori di Aler, contiamo di proseguire su questa strada. I primi a chiedercelo sono i cittadini che abitano nelle case popolari, che vogliono tornare a vivere in sicurezza e tranquillità i loro quartieri”. “Mi associo ai ringraziamenti alle Forze dell’Ordine e ad Aler Milano – ha aggiunto il Presidente del Municipio 4 di Milano Paolo Guido Bassi – perché con il loro impegno dimostrano, ancora una volta, l’attenzione costante verso i quartieri periferici. Le periferie vanno presidiate concretamente, non solo a parole e il costante lavoro di Aler e Forze dell’Ordine è molto importante per contrastare l’abusivismo e l’illegalità non solo nella Zona 4, ma in tutta la città di Milano”.

