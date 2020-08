Punto ATM – Per migliorare l’esperienza degli utenti ed attuare le pratiche di distanziamento sociale

Per migliorare l’esperienza degli utenti ed attuare le pratiche di distanziamento sociale, d’ora in avanti gli ATM Point, gli Infopoint di Area B e Area C e il NET Point di Monza saranno fruibili esclusivamente tramite prenotazione. Gli utenti possono prenotare l’appuntamento dall’app ATM Milano o dai nuovi totem touch presenti presso tutti gli ATM Point. Il nuovo sistema consente di scegliere il servizio, la data e la fascia oraria del proprio turno.

I servizi prenotabili sono:

Ordinari

rinnovo abbonamento (servizio sospeso dal 24/08 al 31/10 2020; puoi rinnovare il tuo abbonamento dall’area riservata, tramite app e rivendite autorizzate)

rinnovo tessera (la tessera scaduta te la rinnoviamo noi)

prima emissione tessera (escluso giovani under 27)

smarrimento tessera

guasto tessera

Resi/Sostituzioni

rimborso abbonamento titoli di viaggio

sostituzione abbonamento titolo di viaggio

Gli orari disponibili per le prenotazioni sono:

Cadorna M1 – M2 aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00, domenica dalle 10:15 alle 13:15 e dalle 14:00 alle 17:30;

Duomo 1 M1 –M3 aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00, domenica dalle 10:15 alle 13:15 e dalle 14:00 alle 17:30;

Duomo 2 M1 –M3 aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00, domenica dalle 10:15 alle 13:15 e dalle 14:00 alle 17:30;

Centrale M2 – M3 aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00, domenica dalle 10:15 alle 13:15 e dalle 14:00 alle 17:30;

Garibaldi M2 – M5 aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00;

Loreto M1 – M2 aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00;

Romolo M2 aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00;

Net Point MONZA via Aspromonte 26 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 18:30, sabato dalle 8.15 alle 13.30.

