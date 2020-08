Milano – Buoni sconto per corse in taxi: come richiederli

Sono aperte le richieste per le agevolazioni sugli spostamenti in taxi. Il Comune riduce il costo del trasporto in taxi attraverso voucher, utilizzabili per singola corsa, assegnati ai residenti di Milano in una delle seguenti condizioni: tutte le persone sopra i 70 anni di età (10 euro a corsa)

persone sopra i 65 anni con particolari fragilità (intero importo della corsa)

persone con disabilità del 100% (10 euro a corsa)

donne che hanno necessità di spostarsi nella fascia oraria notturna: dalle 21 alle 6 del mattino (10 euro a corsa)

medici e infermieri degli ospedali cittadini, del San Raffaele e dell’Humanitas, unicamente per il tragitto casa/lavoro e viceversa (10 euro a corsa). I voucher si possono utilizzare per un massimo di otto o dieci corse (in base alla categoria del richiedente) da effettuare nel periodo agosto-novembre. L’eventuale importo residuo della corsa, dopo lo sconto del voucher, deve essere pagato con carta di credito, carta di debito (bancomat) o carta prepagata intestata al soggetto che ha richiesto il voucher.

Come richiedere i voucher

Le domande sono aperte dal 18 agosto al 30 novembre.

Per inviarle bisogna compilare un modulo online »

Gli over 65 in situazione di fragilità e i disabili con invalidità al 100% possono chiamare il numero telefonico 020202, che li metterà in contatto con l’ufficio che valuta il rilascio dei voucher. Le richieste sono accolte in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all’ esaurimento dei fondi disponibili (700 mila euro).