Coronavirus: 3 i nuovi casi a Milano, 43 in Lombardia. Nessun nuovo decesso.

Sono stati 10 ieri a Milano e provincia i nuovi casi di positività al coronavirus, di cui 3 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 43 di cui 6 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico a fronte di 4.174 tamponi effettuati. Non si sono registrati nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da domenica sono 85, le persone in terapia intensiva sono 14, una in più di domenica. Sono rimasti 147 come i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.417.928 tamponi.

Dei 10 casi registrati in provincia di Como, 9 sono riferiti a giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, alcuni dei quali rientrati dalla Croazia. Non si registrano nuovi casi nelle province di Cremona, Lecco e Sondrio.