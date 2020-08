🔺 ORDINANZA DEL GOVERNO su discoteche, sale da ballo e mascherine.

Il Governo ha emanato una nuova ordinanza con la quale ha disposto alcune misure in vigore fino al 7 settembre. Di seguito i provvedimenti adottati.

❌ sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso

❌ è fatto obbligo dalle 18 alle 6 di usare protezioni per le vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, vie ecc) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale