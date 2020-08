In via Pulci pregiudicato spaccia in casa occupata dove vive a Milano: arrestato

La Milano dell’associazione a delinquere non finisce di sorprendere. Un italiano, sotto sfratto in una casa occupata, di professione rider, spacciava. Insomma è da evidenziare come un criminale può agire contravvenendo alle leggi, dopo essersi inserito in situazioni favorevoli all’illegalità. Il fatto di cronaca “A Milano, i poliziotti del Commissariato Greco Turro hanno arrestato un pluripregiudicato italiano di 43 anni dopo aver trovato nell’abitazione che occupa abusivamente, 20 grammi di cocaina, bustine per il confezionamento e 370 euro in contanti.

Lo ha riferito la questura del capoluogo lombardo, spiegando che dopo aver saputo che l’uomo aveva ripreso a spacciare, gli agenti hanno deciso di perquisire l’abitazione di via Luigi Pulci, in Bicocca, dove risulta sotto sfratto in quanto occupante. In camera da letto, i poliziotti hanno trovato tre involucri con la droga, tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi e il denaro ritenuto provento di spaccio.

Il 43enne, che in questo periodo è risultato impiegato come rider per una società di consegne a domicilio, è stato così arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.” Sembra che la sicurezza in città sia sempre più lontana