Sala vuole l’appoggio del M5S e corre a baciare l’anello a Grillo

Pensando di prendere per i fondelli il mondo politico Beppe Sala ha fatto sapere che lui è andato a trovare Grillo a Marina di Bibbona per una gita al mare tra vecchi amici.

Ma quando mai!! Il blitz da Grillo nasce da preoccupazioni concrete.

Qualche giorno fa il Sindaco di Roma Virginia Raggi ha comunicato che si ricandida con l’appoggio dei M5S e senza consultare il PD. Perciò il PD potrebbe essere tentato di far saltare il tavolo coi 5 stelle anche nelle altre città dove si voterà: Milano, Torino, Bologna.

Così Beppe, temendo rotture tra PD e 5Stelle a livello locale, si è voluto far assicurare da Grillo che il movimento a Milano si schiererà con lui. Nonostante le critiche che in passato lo stesso Sala aveva rivolto ai 5 Stelle: “non sarebbero stati capaci nemmeno di pensare a realizzare un Expo!”

Il fatto che Sala vada a baciare l’anello a Beppe Grillo per assicurarsi il sostegno M5S a Milano è una delle pagine più umilianti della sinistra milanese. Nel suo cinismo di potere, Sala è convinto di poter mettere assieme una coalizione che va dai palazzinari ai centri sociali , dai banchieri a Beppe Grillo. L’accordo coi Grillini allontana Sala dal riformismo milanese, che non ha nulla a che spartire con l’Antipolitica e le fesserie antindustriali che animano i grillini. Spieghi Sala alla Milano che produce che vuol far ripartire Milano alleandosi con Azzolina, Toninelli e Di Battista. Sala coltiva accordi di vertice per salvare la poltrona, questo facilita il centrodestra che guarda alle domande concrete dei milanesi.