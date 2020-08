Movida, controlli Polizia e prevenzione. De Corato “7 regole per evitare furti in casa”

La Questura di Milano ha effettuato dei servizi di controllo del territorio nelle zone Navigli e NoLo, molto frequentate dai giovani. Gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno controllato 36 persone, delle quali 7 con precedenti penali e, nel corso dei 2 posti di controllo effettuati con i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, 17 veicoli. Ulteriori 671 veicoli sono stati controllati con il sistema Mercurio della Polizia di Stato. I poliziotti del Commissariato Villa San Giovanni, invece, ieri sera hanno controllato 11 veicoli e 69 persone in via Padova delle quali 19 sono risultate avere precedenti di polizia. Due cittadini sono stati segnalati al Prefetto quali assuntori di hashish e marijuana e sono state sequestrate 5 dosi di stupefacente. La Polizia Locale, che ha partecipato al servizio con le volanti della Questura e il Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, ha elevato 4 sanzioni amministrative per un totale di 500 euro. Il bilancio di 105 persone controllate grazie al lavoro degli agenti del commissariato Porta Genova, del commissariato Villa San Giovanni e della polizia locale è un’ottima notizia per la nostra città.

In un periodo in cui Milano si svuota per le vacanze, malviventi e topi d’appartamento approfittano per mettere a segno i loro colpi indisturbati: secondo i dati della Procura sono circa mille le denunce per furti in abitazione registrate ogni mese a Milano, con un picco nel periodo estivo e nei festivi. E’ quindi fondamentale organizzare servizi di prevenzione del crimine estendendoli a tutti i quartiere della città, comprese le periferie, e programmandoli in modo organico per rendere ancora più efficace l’azione di deterrenza del crimine”: lo afferma Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, commentando i risultati delle operazioni condotte ieri da Polizia di Stato e Polizia Locale che hanno portato a controllare 105 persone, di cui 26 risultate già note alle forze dell’ordine, e 699 veicoli nelle zone dei Navigli, di Loreto e viale Padova. Per prevenire i furti in casa, l’assessore De Corato indica 7 regole fondamentali elaborate con l’Anaci di Milano (Associazione nazionale condomini italiani): evitare di pubblicare notizie di spostamenti sui social media; non diffondere sui social immagini di oggetti preziosi; non fare accumulare la posta nella cassetta delle lettere; non fare arrotolare lo zerbino davanti alla porta di casa dagli addetti alle pulizie; chiudere sempre i cancelli di accesso alla strada; lasciare accesa la luce, la radio o il televisore in caso di spostamenti brevi; nel dubbio, rivolgersi sempre alle Forze dell’Ordine. (fonte mianews)