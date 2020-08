Municipio 2- Piscina “Moschea abusiva Via Cavalcanti ancora attiva dopo 1 anno condanna Imam. Sala dov’è?”

“Era Settembre 2019”, ricorda Samuele Piscina, Presidente leghista del Municipio 2, “quando l’Imam di Via Cavalcanti venne condannato per aver adibito un magazzino accatastato C2 (senza permanenza di persone) in luogo di culto”. “La situazione a seguito della condanna non è mai cambiata e assembramenti abusivi proseguono tuttora, nonostante il luogo sia palesemente inadeguato e, in periodo di Covid-19, anche pericoloso”. “Considerando che Beppe Sala, nel 2016, promise la chiusura di questa moschea abusiva il giorno dopo la propria elezione a Sindaco”, conclude Il Presidente municipale, “siamo nuovamente a chiedere, con forza, al Sindaco di far mettere i sigilli al magazzino, di ripristinare la legalità e di garantire finalmente serenità ai residenti nelle immediate vicinanze. Le regole valgono per tutti, non solo quando conviene al Sindaco”.

