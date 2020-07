Istituto Auxologico; Poliambulatori e Punti Prelievi aperti anche agosto. Disponibili test sierologici e tamponi.

Per riprogrammare le prestazioni non erogate durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus e accogliere il maggior numero di nuove richieste, Auxologico ha messo in campo, fin dalla riapertura il 4 maggio, diverse azioni, tra cui l’estensione degli orari di apertura delle sedi (due ore al giorno in più) e la riduzione della pausa estiva rispetto agli anni precedenti. Auxologico assicura con i propri poliambulatori quindi la prosecuzione delle attività di prevenzione, diagnostica e cura per tutto il mese di agosto, a eccezione della settimana 8-15 agosto. Il Poliambulatorio dell’Ospedale San Luca di Piazzale Brescia rimarrà chiuso solo nel giorno di Ferragosto. Saranno garantite le visite specialistiche e gli esami di diagnostica per immagini (ecografie, TAC, RX, Risonanze magnetiche, MOC ecc.). I pazienti potranno anche eseguire prelievi del sangue e altre analisi di laboratorio – inclusi i test sierologici per anticorpi al Coronavirus e tamponi per la diagnosi di Covid-19 in tutti i Punti Prelievi.

