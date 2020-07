Milano Segreta Fashion Tour

Tutti sappiamo che Milano è la Capitale della Moda. Ma quanti possono davvero dire di conoscere la storia della moda italiana e il perché proprio Milano è diventata il suo fulcro principale in tutto il mondo? ​

Scopriremo la storia del Quadrilatero della Moda, fino ad arrivare alle storie evolutive dei più grandi stilisti al mondo: Armani, Valentino, Versace, Prada, Ferrè e molti altri, tutte le storie dei più grandi maestri che hanno reso Milano il polo più prestigioso nel settore Fashion e dove hanno tramandato la loro arte. Un tour serale in esterna, che vi farà immergere in un mondo dove la genialità italiana è di casa, e perché no…farvi anche un po’ sognare. ​

