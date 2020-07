Fontana e il suo legale chiedono: “Ma dove è il reato?”

“Questa storia è pazzesca. Ma qual è il reato? Di solito le persone finiscono indagate perché prendono dei soldi illecitamente. Io invece rischio di passare alla storia come il primo politico che viene indagato perché i soldi ha cercato di versarli”. E’ quanto afferma, in un colloquio con La Stampa, il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in merito all’inchiesta sul contratto per una fornitura di camici durante il picco dell’epidemia. “Quando è saltata fuori questa storia e ho visto che mio cognato faceva questa donazione, ho voluto partecipare anch’io. Fare anch’io una donazione – ha osservato – Mi sembrava il dovere di ogni lombardo”. Ma il conto all’estero? “Non c’è niente di illecito in quel conto, sono capitali denunciati e scudati, un eredità di mia madre. Non vedo di cosa dovrei vergognarmi”.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è iscritto nel registro degli indagati “per un reato che non c’entra nulla con la fornitura dei camici. Hanno ipotizzato una frode in pubbliche forniture ma l’hanno fatto come atto dovuto per determinate indagini che stanno approfondendo. Io aspetto gli eventi per cercare di capire qualcosa che allo stato non mi è chiaro, comprensibile”. Così ad askanews l’avvocato del governatore Fontana, Jacopo Pensa. Nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, Fontana risulta indagato per frode in pubbliche forniture per i camici e i kit sanitari che Dama, società di proprietà di suo cognato Andrea Dini e partecipata (al 10%) anche da sua moglie, ha inizialmente venduto per poi decidere di donare alla Regione Lombardia. “Il presidente non ha commesso alcun reato – ha aggiunto Pensa – si sente tranquillissimo e aspetta di sapere quale è la ragione per la quale hanno contestato quel reato incomprensibile a lui e agli altri”.