Milano: individuato e sottoposto a fermo l’omicida di Via Plana

Alle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano, a conclusione di serrate indagini, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dal Pubblico Ministero l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio di ALVES RABACCHI Emanuel avvenuto il 20 luglio scorso in via Plana; il soggetto è anche accusato di strage, per aver lasciato aperto il gas della cucina della vittima, nel tentativo di provocare un’esplosione che potesse anche cancellare le prove del delitto.

