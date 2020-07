Municipio 2: Samuele Piscina e Marzio Nava “Al via i cantieri del Parco Panza e del Parco Adriano”

“Dopo il periodo del lockdown dovuto all’emergenza Covid, riprendono finalmente i lavori di Manutenzione Straordinaria del Verde”, intervengono Samuele Piscina, Presidente del Municipio 2 di Milano e Marzio Nava, Assessore municipale al Verde. “È iniziato quindi il cantiere per la riqualificazione del Parco Panza, voluto e finanziato dal Municipio 2 in collaborazione con il Comitato Villa San Giovanni. I nuovi vialetti agevoleranno il transito anche alle carrozzine, i giochi saranno collegati e più accessibili per tutti ed è stato previsto un nuovo ingresso al parco sotto lo storico portone in Via Sant’Uguzzone”. “Sono iniziati, inoltre, i lavori per unificare il parco Adriano con il parco di Sesto San Giovanni. Si tratta di un progetto dovuto alla collaborazione tra il Municipio 2 e il Comune di Sesto, finanziato, per la parte di competenza di Milano, dal Consiglio Comunale grazie all’approvazione di un emendamento al bilancio presentato dall’On. Silvia Sardone”. “Due progetti per rendere i nostri quartieri ancora più verdi e più vivibili”, concludono i 2 esponenti municipali, “confermando ancora una volta l’attenzione dell’amministrazione municipale per il verde pubblico e le esigenze dei cittadini”.

