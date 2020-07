JAZZaltro: il Cuarteto Nuevo Encuentro e il folklore del Sudamerica sabato 25 luglio a Fagnano Olona (Va)

MILANO – Si concluderà sabato 25 luglio all’Approdo Calipolis di Fagnano Olona, in un contesto naturalistico di grande suggestione, la prima parte dell’undicesima edizione di JAZZaltro, la rassegna che dal 2010 propone, lungo l’asse della Strada del Sempione e del fiume Olona, in provincia di Varese, una serie di appuntamenti legati alle musiche del mondo, dal jazz allo swing, dal blues al folk, dalla world music al tango. Sabato 25 luglio (ore 21; ingresso libero con prenotazione obbligatoria inviando una email a management@abeatrecords.com e indicando nomi, cognomi e numero di cellulare dei partecipanti) è in programma l’emozionante live del Cuarteto Nuevo Encuentro, ensemble argentino composto da Miguel Angel Acosta (voce e chitarra), Lautaro Acosta (violino), David Pecetto (bandoneon) e Carlos “El Tero” Buschini (basso e bombo). Il Cuarteto Nuevo Encuentro, che da diversi anni si esibisce nei teatri di tutto il mondo e nei più importanti festival internazionali, proporrà in un caleidoscopio di colori un vasto repertorio tradizionale a base non solo di tango, ma anche di habanera, cumbia, rumba e valse, capace di evocare un immaginario latino che abbraccia le molteplici tradizioni musicali del Sudamerica, dal Perù all’Uruguay, con un’attenzione particolare al folklore argentino. Musiche e colori, ma anche sapori e prelibatezze gastronomiche: prima del concerto, infatti, il pubblico potrà gustare, a partire dalle ore 19, qualche piatto tipico della cucina argentina, oltre ad alcune proposte della nostra tradizione. Come hanno più volte sottolineato gli organizzatori, quest’anno il cartellone di JAZZaltro sarà un “cantiere aperto” in continua evoluzione, con una serie di appuntamenti in programma fino a fine anno: «Nella seconda parte della stagione non mancheranno big e ospiti internazionali – afferma Mario Caccia, ideatore e direttore artistico della manifestazione – ma per ora non vogliamo fornire troppe anticipazioni sulle date future. Posso però segnalare i prossimi due concerti: quello dei Flamencontamina il 2 agosto a Gorla Maggiore e quello della vocalist Sonia Spinello il 5 settembre a Samarate».