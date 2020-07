Milano Segreta – Quartiere Arcobaleno Tour

Sembra di essere sul set di un film di Tim Burton soprattutto con l’arrivo dell’estate, quando l’effetto arcobaleno di questo centralissimo quartiere della città esplode grazie ai tanti alberi verdi, splendidi giardini e ricchi cortiletti mantenuti con minuziosa cura. Una strada fatta di villette multicolore, dove gli abitanti hanno dato il via ad una vera e propria sfida a chi ottiene il colore più sgargiante per la propria casa. Chi abita queste case?! come e quando sono nate? a chi erano destinate? Scoprirete con la nostra guida professionista questo e tanto altro, questo sabato, al nostro Quartiere Arcobaleno Tour alla scoperta di palazzi, case, architetture, colori e forme, di un quartiere poco conosciuto. Info e prenotazioni sul sito www.milanosegreta.net

Milano Segreta vi invita alla scoperta di un quartiere splendido e poco conosciuto. Dai palazzi della Belle Epoque in stile floreale, al Liberty di Casa Cambiaghi e Palazzo Balzarini in questo tour all’aperto, passando fra costruzioni fiabesche e curiose! Assieme alla nostra Guida, scoprirete la storia delle tranquille ed eleganti vie di Castello Morrone, Pisacane , fra case con pavoni e ferri battuti, la misteriosa casa olandese del rabbino e perfino un castello. Venite ad immergervi in questo quartiere fiabesco che sembra uscito da un film di Tim Burton, fino ad arrivare al Villaggio Operaio, il Quartiere Arcobaleno di Milano. Un viaggio architettonico fra Ottocento e Novecento, che ha come protagonisti forme, linee e colori, in una Milano che non immaginavate.

