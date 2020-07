Estate Sforzesca 2020 – “Come Together: Monday Orchestra Plays The Beatles” Mercoledì 5 agosto, ore 21:30 – Castello Sforzesco di Milano, Cortile delle Armi

Estate Sforzesca 2020 – “Come Together: Monday Orchestra Plays The Beatles”: la Big Band diretta da Luca Missiti in un omaggio ai Fab Four Mercoledì 5 agosto, ore 21:30 – Castello Sforzesco di Milano, Cortile delle Armi

Nel giugno del 1965 i Beatles suonarono per la prima volta in Italia. A 55 anni di distanza, la Monday Orchestra, big band protagonista da oltre un decennio della scena jazz milanese, diretta da Luca Missiti, omaggia i Fab Four con un nuovo progetto dedicato ai loro brani più famosi. Da Yesterday a Help, da Michelle a Here Comes the Sun: questi e altri capolavori della band di Liverpool, riarrangiati per l’occasione da Luca Missiti, verranno suonati nel Cortile delle Armi da una formazione di 18 musicisti. Il repertorio è un progetto originale Monday Orchestra-Incontro d’Arti e viene presentato in questa occasione in anteprima assoluta. L’organizzazione dell’evento è a cura dell’associazione culturale Incontro d’Arti e di Ah-Um Jazz Festival, nato nel 2000 e giunto quindi al suo ventesimo anno di attività. Media Partner: Winelivery

#EstateSforzesca #ComeTogether

Info: incontrodarti.eventi@gmail.com

Biglietti: www.mailticket.it

Posto unico: 10 euro.

On line: www.mondayorchestra.com – www.incontrodarti.com – www.ah-um.it