Disastro Sala : 7000 bimbi senza asili, le famiglie lasciate in attesa fino ad Agosto

Con la sinistra al governo stiamo facendo passi indietro anche rispetto alle conquiste sociali del passato come le materne e i nido per tutti. Non si può lasciare migliaia di famiglie nell’incertezza, farle aspettare fino il 10 agosto perché le madri possano conoscerre come conciliare figli e lavoro. Il Comune sui nidi e materne ha commesso gravissimi errori: ha aspettato Roma per definire procedure anticovid, non ha usato il lockdown per fare manutenzione di aule che oggi mancano! Siamo pronti come Forza Italia, da subito, ad approvare in Consiglio un piano per garantire alle 7000 famiglie a rischio la scuola: le vie maestre sono convenzioni coi i privati, aule prefabbricate, recupero delle scuole dismesse perché destinate ad altri usi ma ancora vuote: ad esempio Liceo Omero, Via Zama, Chiaravalle

Capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale di Milano.