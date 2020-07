Coronavirus: 11 i nuovi casi di positività ieri a Milano, 56 in Lombardia. 8 i decessi

Sono 11 a Milano e provincia i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus, di cui 9 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono invece stati 56 di cui 12 a seguito di test sierologici e 11 ‘debolmente positivi’, a fronte di 4.288 tamponi eseguiti. I decessi ieri sono stati 8, in tutto 16.796 da inizio pandemia. I nuovi guariti/dimessi da domenica sono 147 e le persone che si trovano in terapia intensiva sono 21 ( – 1), 151 (+3) i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva.

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.206.495 tamponi. Nelle province di Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio non sono registrati nuovi casi.