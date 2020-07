IONONABBANDONO Federica e Amelie

Sono una modella e amante degli animali, purtroppo ho appena perso la mia gattina che avevo adottato da qualche mese. Tuttavia il poco tempo passato insieme è stato davvero meraviglioso. L’affetto che Amelie mi ha saputo dare non ha prezzo. Ogni volta che tornavo a casa, non appena aprivo la porta, me la trovavo davanti. La mia gattina era davvero un tesoro e ho fatto di tutto per cercare di salvarla, adottate ancora invece che abbandonare.

Geometra per lavoro. Fotografo per passione. Rubrica “Zampe di Velluto” per amore.