Montestella, Sardone: “sicurezza ai minimi storici: con sinistra Milano capitale del crimine”

“A Milano, di giorno o di notte, in centro o in periferia, sai quando esci di casa ma non sai né se ci torni né come ci torni. L’episodio del Montestella, un’aggressione sfociata in stupro alle sei di sera, una donna che portava a spasso il cane a cui è stata rovinata la vita, ci indigna e ci preoccupa. Sono anni che chiediamo più sicurezza, più presenza delle forze dell’ordine e delle istituzioni sul territorio, ma dalla sinistra ci prendiamo dei razzisti. Milano è la capitale del crimine, come certificano puntualmente tutte le classifiche nazionali sui reati, il Pd se ne faccia una ragione e corra ai ripari anziché far sprofondare sempre più la città tra rapine, risse, coltellate e violenze sessuali. La mia solidarietà va alla donna aggredita ieri sera, con la speranza che la Polizia prenda il prima possibile il responsabile dello stupro che parrebbe uno straniero”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845