Milano, flop politiche sociali: solo 27 migranti accolti in famiglia in 4 anni

“Dal 2016 al 2019, in quattro anni, appena 27 migranti sono stati accolti da famiglie milanesi nell’ambito del progetto ‘Rifugiato in famiglia’ tanto caro all’ex assessore Majorino. In totale, solo 22 famiglie hanno accolto nelle proprie case richiedenti asilo provenienti dagli Sprar, altre 5 famiglie sono in attesa e 3 hanno sperimentato l’accoglienza due volte”. Sono i numeri raccolti da Silvia Sardone, eurodeputato della Lega e consigliere comunale a Milano.

“Questi numeri – ha detto – certificano l’ennesimo flop della sinistra sulle politiche sociali: fino a quando i compagni penseranno solo agli extracomunitari i risultati non potranno che essere questi, ovvero uno spreco di denaro pubblico con 53.000 euro statali a rimborso dei 350 euro mensili erogati alle famiglie”. Sardone si chiede “perché il Comune di Milano continui su questa strada senza vie d’uscita, dimostrando di non avere minimamente il polso della città. Progetti di facciata come questo, solo per millantare attenzione verso gli immigrati quando la stragrande maggioranza di loro è lasciata allo sbando più totale”