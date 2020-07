Dal 13 al 20 lug prosegue la rassegna di Atir a sorpresa

Da lunedì 13 a lunedì 20 luglio – ore 19.30 Cortile Chiesa di S. Maria alla Fonte – c/o Parco Chiesa Rossa ingresso Via S. Domenico Savio 3

LA PRIMA STELLA DELLA SERA – seconda settimana

22 artisti, 22 storie, 22 incontri a sorpresa + uno spettacolo per bambini

Prosegue alle 19.30, al Parco Chiesa Rossa presso il Cortile della Chiesa S. Maria alla Fonte, la rassegna “a sorpresa” organizzata da Atir Teatro Ringhiera. Ecco gli artisti, in ordine sparso, che saliranno sul palco nella seconda settimana, segnalando che, per motivi organizzativi, lo spettacolo L’INTERVISTA di Natalia Ginzburg dello Stabile di Torino è saltato:

Cristina Crippa/Teatro dell’Elfo – con FAVOLA di Tommaso Landolfi

Annig Raimondi e Genni D’Aquino/Pacta – con DAL QUARTO AL QUINTO STATO a cura di Ileana Alesso e Maria Eugenia D’Aquino

Arianna Scommegna – con IL BUIO OLTRE LA SIEPE di Harper Lee

Maria Pilar Perez Aspa/Atir – con LA PIAZZA DEL DIAMANTE di Mercè Rodoreda

Nadia Del Frate/MTM – con VECCHIA SPORCA E CATTIVA – di Nadia Del Frate, Claudio Intropido

Chiara Stoppa/Atir – con IL CENTENARIO CHE SALTO’ DALLA FINESTRA E SCOMPARVE di Jonas Jonasson

Manuel Ferreira/Alma Rosè – con CARTA CANTA

Debora Zuin – con SENSO di Camillo Boito

Fino all’alzata del “sipario”, non si saprà quali artisti si incontreranno. Gli spettatori potranno acquistare il biglietto per una specifica data ma non sapranno quale, tra i titoli proposti, vedranno.

CAPIENZA: 64 persone

ORARIO: spettacolo ore 19.30 – tutte le sere – durata un’ora circa

ORARIO spettacolo bambini del 26 luglio: ore 17.45

PREZZO: 10€+prevendita – è vivamente raccomandato l’acquisto online – previsto anche un carnet per 6 spettacoli a 54 € + prevendita.

ACQUISTO ONLINE: www.atirteatroringhiera.it

INFO tel. 02.87390039 – info@atirteatroringhiera.it – www.atirteatroringhiera.it

INDIRIZZO: Parco Chiesa Rossa – ingresso da Via San Domenico Savio 3 – Cortile Chiesa S. Maria alla Fonte

Si ringrazia la comunità dei frati minori cappuccini di Santa Maria alla Fonte