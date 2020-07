Fontana: Lombardia decisiva per promozione made in Italy

“La Lombardia nella fase di rilancio sarà protagonista per un nuovo e decisivo impulso alla promozione della creatività italiana e del Made In Italy”. Lo ha scritto su Facebook il governatore della Regione, Attilio Fontana, che in mattinata ha avuto un incontro in video conferenza con il vice primo ministro uzbeko Sardor Umurzakov. “Nelle scorse settimane in Lombardia era prevista la visita di una delegazione guidata dal Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan per incontrare imprenditori, ricercatori e aprire nuove strade di scambio internazionale per la nostra regione”, ha ricordato Fontana. “L’emergenza ha posticipato questo come molti altri importanti appuntamenti, ma certamente non ci ha fermati. Stiamo lavorando per realizzare entro fine luglio un business forum virtuale tra la comunità imprenditoriale lombarda e quella uzbeka per costruire reciproche occasioni di investimento”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845