Crozza, il piano di Conte: “Unico progetto che possiamo realizzare con forza: non fare niente”

In apertura dell’ultima puntata della stagione di “Fratelli di Crozza” – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay – Maurizio Crozza diventa il Premier Conte che elenca il suo piano credibile: “Un altro progetto che faceva parte dei progetti del piano credibile era rendere la macchina dello Stato più efficiente. Ma cosa fai? Riduci la burocrazia, alzi gli stipendi ai dipendenti, ma li licenzi se non lavorano? Attento, perché vuol dire perdere milioni di voti. Dopo queste considerazioni ci siamo guardati e ci siamo detti con forza non se ne fa niente – e conclude- E allora gli Stati Generali sono serviti per capire che l’unico progetto che possiamo realizzare con forza è niente fare niente! “Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) (Dagospia)

MAURIZIO CROZZA IN VERSIONE CONTE: ECCO IL VIDEO