Istituto Tumori, Comazzi: rubare dentro quelle stanze atto che fa raggelare il sangue

“Chi è stato anche una sola volta dentro il reparto pediatrico dell’Istituto dei Tumori sa cosa si prova attraversando quelle stanze. Apprendere che ci sono persone disposte a rubare mentre le loro vittime stanno effettuando degli esami fa raggelare il sangue” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. riferendosi all’increscioso episodio accaduto nella struttura di via Giacomo Venezian . Un cappellano dell’ospedale aveva infatti sorpreso una donna che in una camera del reparto pediatrico era intenta a rubare il cellulare di un paziente che stava effettuando degli esami.

“Lo scorso inverno – ha continuato l’azzurro – ho incontrato i ragazzi ricoverati in quel reparto, per scambiarci gli auguri di Natale e consegnare ai più piccoli qualche regalo. Il ricordo di quella mattinata è rimasto impresso nella mia memoria: impossibile restare indifferenti di fronte a quelle storie di vita. La signora che ha avuto il coraggio di rubare in una situazione simile – conclude – deve rendere conto alla giustizia, ma sono sicuro del fatto che la pena più grande è quella di ordine morale, che le presenterà la sua coscienza”.