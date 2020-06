Boccalini – Taxiblu: per monopattini e bici servono formazione e sanzioni

In una nota Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040 esprime la preoccupazione sua e dei suoi colleghi “La cronaca di queste ore ci racconta di un tragico incidente tra un monopattino elettrico ed un Taxi e indipendentemente dalle responsabilità ci auguriamo di cuore che tutte le persone coinvolte possano recuperare e stare bene quanto prima. Perché anche noi siamo spesso genitori oltre ad essere persone che soprattutto sulle strade passano il 90% del proprio tempo. E francamente vedere aumentare in questi mesi il rischio di incidenti, più o meno gravi che siano, è davvero una cosa sconfortante. Senza togliere che anche per noi operatori, esseri umani e non robot, trovarsi coinvolti in incidenti è una cosa che spesso lascia il segno e ripeto, al di là delle responsabilità di ogni singolo caso. Non più tardi di una settimana fa, ma lo facciamo da alcuni anni ormai, abbiamo denunciato quanto spesso, giovanissimi e non solo, in barba alle normative viaggino pericolosamente sulle strade delle città. Bici e monopattini spesso con 2/3 persone sullo stesso mezzo, senza caschetti, contromano, senza alcun rispetto della segnaletica e dei semafori. E credetemi che quotidianamente il rischio di gravi incidenti con questi mezzi è aumentato esponenzialmente. Senza una adeguata formazione civica e stradale e senza la possibilità di identificare a distanza (targa) i mezzi che si macchiano di trasgressioni, difficilmente si potrà mai sanzionare e scoraggiare comportamenti scorretti oltre che pericolosi ai quali assistiamo quotidianamente. Si intervenga subito e lo si faccia in primis per tutelare i più giovani”.

