A Milano, record annuale di accessi al mercato agroalimentare: +7%

Record annuale di accessi per il mercato agroalimentare di Milano nella settimana tra il 15 e il 21 giugno: sono stati 23.946 gli accessi, in crescita del 7% rispetto alla settimana precedente. È stato comunicato in una nota. Il mercato agroalimentare registra un forte aumento del dato relativo agli acquirenti (in particolare ambulanti, commercianti all’ingrosso e dettaglianti) che segnano 7mila ingressi settimanali (+18%) e un leggero calo degli acquirenti privati con 1.165 accessi (-15%). Anche per il mercato ittico, in crescita da inizio giugno, la settimana è stata positiva con un nuovo aumento del 2% (a 165.228 kg), grazie principalmente al commercio all’ingrosso e all’horeca. (askanews)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845