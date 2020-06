Spazi di Teatro” nei Municipi – Stagione estiva del Piccolo Teatro.

Fino al 20 settembre, al Chiostro Nina Vinchi A luglio, anche nei Municipi della Città di Milano

Con Maggio ’43 di Davide Enia, la Stagione estiva del Piccolo Teatro si diffonde da via Rovello ai nove Municipi. Dopo le recite al Chiostro Nina Vinchi (30 giugno – 2 luglio), con la prima rappresentazione del martedì, come consuetudine per quasi tutti gli spettacoli, trasmessa in diretta video sul grande schermo di mare culturale urbano, Davide Enia porta le sue storie di guerra a Urbana New Living (3 luglio), alla Bocciofila Circolo Cerizza (4 luglio) e infine a BASE Milano (5 luglio). Così sarà per tutto il mese di luglio e parte di agosto: il Chiostro della Certosa di Milano e il Giardino delle Culture, dove Paolo Rossi porta il suo nuovo spettacolo Pane o libertà. Su la testa (10 e 11 luglio, dopo le recite al Chiostro dal 7 al 9 luglio); Casa Jannacci e Biblioteca Cassina Anna, dove Massimo Popolizio, con Pilato, interpreta il secondo capitolo di Il Maestro e Margherita di Bulgakov (17 e 18 luglio, dopo le recite al Chiostro dal 14 al 16 luglio); Casa Chiaravalle, dove Michele Serra apre al pubblico la sua bottega di scrittura con L’amaca di domani unplugged (24 luglio, dopo le recite al Chiostro dal 21 al 23 luglio); per finire con Marco Paolini, in scena dal vivo a mare culturale urbano (28 agosto, dopo le recite al Chiostro dal 25 al 27 agosto).

La programmazione del Chiostro vedrà in scena, tra luglio e settembre, la Compagnia marionettistica Carlo Colla & Figli, dal 26 al 28 luglio, La vedova Socrate con Lella Costa, dal 31 luglio (giorno in cui Franca Valeri compirà 100 anni) al 2 agosto, Alichin di Malebolge con Enrico Bonavera, dal 4 al 6 agosto, tre concerti di Enrico Intra dal 18 al 20 agosto, Frankenstein del Teatro dell’Elfo, dal 2 al 4 settembre, per finire, come tradizione, a settembre, con Tramedautore. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30. In caso di maltempo:gli spettacoli al Chiostro si sposteranno all’interno della sala del Teatro Grassi; gli spettacoli negli altri luoghi della città verranno annullati ad eccezione della recita in programma a BASE Milano, che si svolgerà all’interno

Prezzi: spettacoli al Chiostro, posto unico € 5; spettacoli nei Municipi, ingresso gratuito.

I biglietti per gli spettacoli del Chiostro sono acquistabili con carta di credito online sul sito del Piccolo Teatro – www.piccoloteatro.org – o attraverso il servizio di biglietteria telefonica al tel. 02.42.411.889 attivo dal lunedì al sabato ore 9.45-18.45, domenica ore 10-17. In caso di acquisto telefonico sarà necessario indicare un indirizzo e-mail valido al quale verrà inviato il biglietto elettronico. Gli abbonati e gli spettatori già in possesso di voucher potranno utilizzarlo acquistando i propri posti su vivaticket.it.

I biglietti gratuiti per assistere agli spettacoli negli altri luoghi della città sono prenotabili attraverso la biglietteria telefonica: 02.42.411.889. Info su www.piccoloteatro.org