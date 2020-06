Emergenza degrado Via Andrea Costa – Via Leoncavallo

Il Consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati torna a scrivere a Palazzo Marino portando le ragioni dei residenti di via Andrea Costa e Via Leoncavallo che si trovano a vivere nella sporcizia e nel degrado.

“Per quanto di competenza segnalo l’estremo degrado dovuto a “discutibili frequentazioni” dell’area di cui in oggetto.

Come vedrete dalle foto in allegato i residenti dell’area interessata si ritrovano giornalmente a dover fare lo slalom fra innumerevoli rifiuti, bottiglie di birra abbandonate, sporcizia varia disseminata per tutta l’area.

La sera poi ancora peggio, le panchine vengono usate fino a tarda notte da gruppi di incivili che disturbano tutta la notte abbandonando bottiglie di birra, scatole di pizza, rifiuti, espletando i propri bisogni fisiologici all’aperto davanti a tutti ed utilizzando la fontanella presente come fosse un bidet personale….

Chiedo quindi, a fronte delle segnalazioni ricevute dai residenti e dal sottoscritto, che si intervenga e soprattutto si relazioni sugli interventi che verranno intrapresi al fine di ripristinare ordine e legalità all’interno dell’area di cui in oggetto.

Chiedo ad Amsa che si intensifichino i turni di pulizia al fine di fare in modo tale che i cestini vengano regolarmente svuotati e l’area circostante pulita.

Chiedo alla Polizia Locale e al relativo Assessorato, al Sindaco e vicesindaco che si pianifichino sopralluoghi, pattugliamenti da parte della Polizia Locale in collaborazione con le altre forze di Pubblica Sicurezza sia in orario notturno che diurno in modo tale che l’area venga correttamente monitorata e sorvegliata.

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano