Via Cascia, Sardone: “Periferie allo sbando: dove sono i vigili di quartiere?”

“Buttata a terra e derubata della sua catenina d’oro mentre camminava sul marciapiede. Non a mezzanotte, ma alle nove e mezza di sera: un dettaglio che dovrebbe far riflettere il sindaco Sala e chi a Milano si occupa di sicurezza. Le periferie sono allo sbando a ogni ora del giorno, non solo durante la notte. Esprimo la mia massima solidarietà all’anziana aggredita in via Cascia, nel quartiere Adriano, da un balordo sudamericano che ha avuto il tempo di scendere dalla macchina per poi rapinare la signora. Dove sono i vigili di quartiere tanto sbandierati? Dove sono i presidi mobili in ogni zona della città? Dov’è il modello Milano? Le violenze in città stanno aumentando vertiginosamente dopo i mesi di quarantena totale e non vorremmo assistere a un’estate di sangue e rapine. Il Comune non può più aspettare: dove può intervenire intervenga!”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega.

