Coronavirus: 15 nuovi positivi a Milano, 62 in Lombardia. E’ dello 0,88 il rapporto positivi/tamponi

Sono 26 a Milano e provincia, di cui 15 a Milano città, i nuovi casi di positivi al coronavirus riscontrati nella giornata di ieri. Lunedì i nuovi contagi in tutta la provincia erano 23, di cui 15 in città.

Ieri è risultato dello 0.88% (rispetto all’1.8 % di lunedì) il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati in Lombardia. I positivi al coronavirus sono 12.904, da lunedì 734 in meno. I nuovi casi sono stati 62 di cui 23 a seguito di test sierologici e i restanti derivati da 6.986 tamponi eseguiti. I decessi di ieri sono 6, in tutto 16.579 da inizio pandemia. I nuovi guariti/dimessi da lunedì sono 790 e le persone in terapia intensiva sono rimaste 51 , 910 i pazienti in terapia non intensiva (-137).