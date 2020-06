Via Imbriani, da sabato 20 giugno rifacimento dell’asfaltatura e dell’armamento tramviario

Due milioni di euro per il rinnovamento straordinario del fondo stradale danneggiato. Cambio di binari e implementazione dei sistemi di azionamento in radiofrequenza

Proseguiranno fino al 5 settembre i lavori per il rinnovo completo del fondo stradale di via Imbriani e dell’armamento tramviario nella tratta tra piazzale Bausan e via Ugoni/Scalvini. Per l’intervento è stata prevista una spesa di due milioni di euro. Il cantiere consentirà di rifare gli strati stradali gravemente danneggiati per la presenza dei binari e per l’intenso traffico e a dare sicurezza al tram; comprende tutte le opere civili necessarie alla modifica e risistemazione del layout viabilistico. L’intervento consentirà anche di rifare gli apparati di deviazione, quali scambi e diramazioni: l’implementazione dei sistemi di azionamento in radiofrequenza si colloca nel piano di rinnovamento straordinario degli impianti d’armamento intrapreso dall’Amministrazione con Atm per il miglioramento della sicurezza e del comfort del trasporto pubblico su rotaia. E’ prevista la sostituzione di 400 metri di binari e di tutto l’incrocio tranviario. Verrà rimosso il pietrisco su cui poggiano i binari, e verrà realizzato un basamento in cemento.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, Atm ha previsto la deviazione delle linee 2 e 92 fino al termine dei lavori. Per quanto riguarda i tram della linea 2 svolgono regolare servizio tra il capolinea Negrelli e via Farini/ Stelvio; poi proseguono fino al capolinea provvisorio di Maciachini M3, facendo le fermate presenti lungo il percorso. Tra via Farini/Stelvio e piazza Bausan sarà possibile usare in alternativa il filobus 92. La linea 92 è potenziata con vetture aggiuntive e in direzione Bovisa FN, devia da via degli Imbriani a via Baldinucci passando per via Ugoni e via Maffucci. La fermata provvisoria, in direzione Bovisa FN, si trova in via Baldinucci 102, prima di piazza Bausan. È cancellata la fermata di via degli Imbriani 54, prima di piazza Bausan. Per tutte le deviazioni del tram 2 e del filobus 92 è possibile consultare il sito.