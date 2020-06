Proficua collaborazione tra carabinieri e Polizia Locale nel controllo della circolazione stradale dello scorso week end

Il fine settimana appena trascorso ha visto un servizio di controllo alla circolazione stradale particolarmente fruttuoso, grazie all’impegno congiunto dei militari della stazione Carabinieri di Tremezzina e della Polizia Locale dell’importante centro Lariano. Il personale, infatti, ha potuto effettuare un accertamento approfondito ad oltre 60 autovetture ed a circa un centinaio di utenti della strada che, complice il bel tempo, si erano riversati nella nota statale 340 “Regina” per raggiungere le ambite mete della sponda lariana. L’attivita’ era rivolta anche verso la constatazione delle gravi infrazioni al codice della strada ed, in particolare, ha permesso di individuare 14 automobilisti che circolavano sprovvisti della obbligatoria copertura assicurativa, illecito che comporta, oltre ad una salatissima multa (tra l’altro raddoppiata in caso di recidivita’), il sequestro immediato del veicolo (che viene rimosso con carro attrezzi “sul posto”) E’ da ricordare che il monitoraggio della strada statale 340 “Regina” avviene in maniera continua anche grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza del comune di Tremezzina, efficace sistema che continua a contribuire alla risoluzione di diversi “casi” che balzano poi agli onori della cronaca.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845