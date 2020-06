Inaugura LIDOBAM: un’oasi verde nel cuore di Milano

La Fondazione Riccardo Catella, incaricata dal Comune di Milano della gestione tecnica e culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano – ha inaugurato oggi LIDOBAM: in occasione dell’arrivo dell’estate si è aperta la spiaggia verde che fino a lunedì 31 agosto offre ai milanesi la possibilità di godersi sole e relax restando immersi nel patrimonio botanico del Parco, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

L’inaugurazione, accompagnata dalla musica dell’ensemble dei Louisiana Paraders, si è inserita nella giornata d’estate HELLO SUMMER @ BAM durante la quale si sono alternati momenti di sport e benessere, dallo yoga open air a tornei di bocce. La giornata si è aperta con Immersive Yoga Experience, una lezione di yoga open air realizzata in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga con il supporto di Nike – wellness partner di BAM. Una sessione di pranayama a cura di Marco Migliavacca, insegnante esperto e fondatore di [hohm] Street Yoga. La lezione è terminata con “Il respiro e la città”, un breve momento di approfondimento e condivisione della pratica guidato dall’insegnate e da JJ Martin, fondatrice e leader creativa del brand La DoubleJ, curato da Dérive, partner del progetto Immersive Yoga Experience.

“Anche questa iniziativa vuole essere un omaggio a Milano e ai milanesi che in questi mesi hanno dovuto rinunciare agli spazi aperti” – ha dichiarato Kelly Russell Catella, Direttore Generale di Fondazione Riccardo Catella. “In linea con la mission di Fondazione che ha l’obiettivo di offrire iniziative di qualità, sostenibili e inclusive, vogliamo dare a tutti la possibilità di riappropriarsi della propria città e di viverla in sicurezza. Per questo abbiamo pensato di ricreare in BAM l’atmosfera di un lido e di mettere in campo tutti gli accorgimenti necessari per garantire la salute di chi frequenterà non solo LIDOBAM ma tutti gli spazi pubblici di Porta Nuova”. LIDOBAM, realizzato con Hw-Style e con un portale di ingresso nato da un’idea in collaborazione con lo Studio Gioforma, prevede 80 postazioni: ombrelloni e sdraio sono accessibili tutti i giorni della settimana – lunedì dalle 15 alle 20, da martedì a domenica dalle 10 alle 20. Attraverso l’app Portanuova Milano, è possibile prenotare l’intera giornata o un preciso momento: mattina (10-12), pausa pranzo (12:30-14:30), pomeriggio (15-20). Ombrelloni e sedute sono posti all’interno di cerchi colorati che permettono di mantenere le giuste distanze e saranno igienizzati a ogni cambio turno. La prima settimana di LIDOBAM è ad ingresso libero per tutti, mentre i BAMFRIEND possono accedere gratis per tutta l’estate, sempre previa prenotazione.

“Questa oasi di relax nella natura di BAM è un altro piccolo gesto di accoglienza, dopo il cuore sul prato e i cerchi colorati, che vogliamo offrire ai cittadini per questa estate milanese” – ha commentato Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM. “Abbiamo voluto inaugurare questo luogo con le armonie light del jazz di New Orleans, nella Giornata Europea della Musica. Seguiranno molti dei nostri momenti culturali e di wellness per piccoli gruppi e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza”. Oltre che nel LIDOBAM, Porta Nuova ha pensato alla sicurezza di tutte le persone che la vivono ogni giorno: una squadra di addetti, dalla mattina alla sera, sanifica gli spazi pubblici, dalle aree giochi, alle aree fitness, dalle panchine ai corrimani, fino ai pulsanti all’interno degli ascensori. Team di steward forniscono indicazioni e vigilano per evitare eventuali assembramenti. A questo si aggiungono dispenser di gel igienizzanti posizionati nelle aree di maggior affluenza e la segnaletica che indica di mantenere la distanza interpersonale di un metro, evitare assembramenti, indossare mascherina e guanti secondo le indicazioni.