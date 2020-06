Coronavirus: 325 i nuovi contagi in Lombardia, 19 a Milano. 1,9 il rapporto positivi/tamponi

Sono stati 52 a Milano e provincia, di cui 18 a Milano città, i nuovi casi risultati ieri positivi al coronavirus. Mercoledì i nuovi contagi in tutta la provincia erano 61, di cui 16 in città.

E’ del 1,9% (rispetto al 2,1 % di mercoledì) il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati ieri in Lombardia. I positivi al coronavirus sono 14.647, da mercoledì 325. I nuovi casi sono 216 di cui 54 a seguito di test sierologico e i restanti derivati da 11.475 tamponi eseguiti, mercoledì erano 242 su 11.559 tamponi. I decessi ieri sono stati 36, in tutto 16.516 da inizio pandemia.

I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 505 e le persone in terapia intensiva sono 60, una in più di mercoledì, 1.673 i pazienti in terapia non intensiva (-123). Da inizio pandemia hanno contratto il virus 92.518 cittadini lombardi e sono stati eseguiti 929.356 tamponi.

L’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, ha ieri commentato i dati della giornata sulla diffusione del coronavirus in Lombardia.”Fra i positivi di oggi , 54 casi sono determinati da una positività al test sierologico, con una sintomatologia risalente ad oltre due settimane fa. Inoltre, 11 riguardano gli ospiti nelle RSA e 5 gli operatori sanitari. Continua il calo dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, che si assestano a quota 1.673 (- 123 rispetto a ) mentre le terapie intensive registrano una situazione di stallo sostanziale”.