QUARTIERE LAMBRATE: ennesimo rave dei punkabbestia (con Video)

Ieri è stata un’ulteriore sconfitta per i milanesi e per la città di Milano. L’Anarchia e la violenza hanno vinto per l’ennesima volta sulla Civiltà e sulla sicurezza. A pandemia in corso nella piazza della Stazione di Lambrate si è svolto l’ennesimo rave organizzato dai soliti punkabbestia che hanno espresso il meglio del loro repertorio attraverso un pestaggio disumano e un folle lancio di bottiglie. L’intervento delle Forze dell’Ordine è stato tempestivo e ha fatto disperdere i derelitti umani…per circa un’oretta!!! Alle 21.30 infatti la musica aveva già ripreso a tutto volume e i tarantolati muovevano i loro arti sulla pista abusiva. Alle nuove segnalzioni dei residenti la Polizia di Stato non è intervenuta prima delle 23:00, visto che non erano in corso nuove violenze. Di nuovo piazza libera ma i furbetti sono tornati poco dopo, senza musica, ma con urla e schiamazzi che si sono protratti sino alle 2 di notte. Purtroppo manca la volontà d’impedire ad alcune specifiche categorie d’infrangere le regole…anche con un’epidemia in corso. Signore e signori….questa è MILANO!!!

Lambrate Informata