De Corato: bene sgombero alloggi Aler occupati da abusivi

“Bene gli sgomberi avvenuti ieri degli alloggi Aler dagli occupanti abusivi. L’impegno con cui gli ispettori dell’Aler, coadiuvati dalle Forze dell’Ordine, stanno intervenendo certifica la voglia dell’azienda di riportare la legalità”. Così è intervenuto l’assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato. “La promessa fatta dal Prefetto Renato Saccone, in periodo di emergenza sanitaria, di procedere con gli sgomberi degli alloggi popolari occupati continua ad essere mantenuta. Non si può non notare che, ancora una volta, la maggior parte delle persone sgomberate è straniera. Gli escomi sono avvenuti al Gratosoglio e Giambellino, zone periferiche della città nelle quali gli affittuari onesti vogliono fare la differenza, al contrario di chi, come nei casi degli appartamenti sgomberati, vive di espedienti occupando gli alloggi e allacciandosi all’energia elettrica del vicino ignaro di tutto. Un plauso- ha concluso De Corato- alla squadra degli ispettori Aler e alla Polizia di Stato che anche in piena emergenza Coronavirus non ha mai smesso di lavorare”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845