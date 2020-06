Coronavirus : 19 i nuovi positivi a Milano, 242 in Lombardia. Oltre metà casi ‘deboli’

Sono stati in tutto 61 a Milano e provincia, di cui 16 a Milano città, i nuovi casi riscontrati positivi ieri al coronavirus. Martedì i nuovi contagi in tutta la provincia erano 42, di cui 18 in città.

E’stato invece del 2,1% (rispetto al 2% di martedì) il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati ieri in Lombardia. I positivi al coronavirus sono 14.972, da martedì 261 casi in meno. I nuovi casi sono stati 242 di cui 58 a seguito di test sierologici e i restanti derivati da 11.559 tamponi eseguiti, martedì erano 143 su 7.044 tamponi. I decessi invece sono stati 14, in tutto 16.480 da inizio pandemia. I nuovi guariti/dimessi da martedì sono +489 e le persone in terapia intensiva sono 59 (-10 ), 1.796 i pazienti in terapia non intensiva (-106). Da inizio pandemia hanno contratto il virus 92.302 cittadini lombardi e sono stati eseguiti 917.881 tamponi.

“Dei 242 nuovi positivi di oggi, 58 sono riferiti a tamponi eseguiti a seguito di test sierologico. Nel complesso, 128 casi odierni risultano ‘debolmente positivi’ ovvero, come affermano gli esperti, con carica virale molto bassa. Si tratta quindi di persone, nella maggior parte dei casi, clinicamente guarite, ma in attesa di una negativizzazione completa. Da rilevare inoltre un ulteriore calo di 10 pazienti nelle terapie intensive e di 106 pazienti nei reparti di degenza”. Lo ha affermato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera commentando l’aggiornamento dei dati sulla diffusione del coronavirus in Lombardia.