Forse non si dovrà aspettare dicembre per assistere a uno spettacolo della Scala

Sembra che non si dovrà aspettare la Prima del 7 dicembre per far ripartire la Scala.

Il sindaco Sala ha proposto di aggirare alcune delle limitazioni di posti dovute all’emergenza covid portando il teatro fuori dalla sede storica del Piermarini, con degli spettacoli in esterna “Nessuno di noi all’interno del cda pensa di riaprire con la Prima» ha commentato«dovrà succedere qualcosa prima, all’interno o all’esterno, perché i luoghi hanno una loro magia, e il Piermarini ce l’ha. Tuttavia una soluzione sarebbe portare la Scala fuori».

Lunedì mattina c’è stato il consiglio d’amministrazione e l’assemblea del teatro, per approvare il bilancio consuntivo 2019. Una volta esaminati i conti, si è cominciato a sottoporre al sovrintendente Dominique Meyer l’idea di «far ripartire la stagione operistica prima di dicembre, all’interno o all’esterno».