Coronavirus: 143 nuovi positivi in Lombardia, 18 a Milano. Gallera “Significativa riduzione terapie intensive”

“E’ importante sottolineare che dei 143 positivi segnalati oggi un numero rilevante si riferisce a infezioni di vecchia data. Nello specifico 54 sono da attribuire allo screening sierologico regionale (di cui 18 risultati ‘debolmente positivi’). Allo stesso modo altri 24 casi sono stati riscontrati ‘debolmente positivi’ su test effettuati dietro segnalazioni di medici di famiglia, Ats e ospedali, a cittadini e ospiti di Rsa, segno di un finale di coda dell’infezione. Molto significativo, inoltre, il dato dei ricoverati in terapia intensiva che diminuisce di ben 25 pazienti”. Questo il commento dell’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ai dati del Coronavirus relativi alla giornata di ieri.

E’ risultato del 2% % (rispetto al 3.9 % di lunedì) il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati in Lombardia. I positivi al coronavirus sono 15.233, da lunedì 743 casi in meno. Ieri i nuovi casi sono stati 143 di 54 a seguito di test sierologico e i restanti derivati da 7.044 tamponi eseguiti, lunedì erano 259 su 6.637 tamponi.

I decessi sono stati 9, in tutto 16.466 da inizio pandemia. I nuovi guariti/dimessi da lunedì sono stati 877 e le persone in terapia intensiva sono rimaste 69 (- 25 ), 1.902 i pazienti in terapia non intensiva (-116). Da inizio pandemia hanno contratto il virus 92.060 cittadini lombardi e sono stati eseguiti 906.322 tamponi.

Sono risultati 42 a Milano e provincia, di cui 18 a Milano città, i nuovi casi di positivi al coronavirus. Lunedì i nuovi contagi in tutta la provincia erano 52, di cui 23 in città. Lo comunica la Regione.